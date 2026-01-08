Çin, Japonya'nın İhracat Talebini Reddetti - Son Dakika
Çin, Japonya'nın İhracat Talebini Reddetti

08.01.2026 19:41
Çin, Japon hükümetinin askeri ürün ihracat yasağının kaldırılma talebini geri çevirdi.

Çin, Japon hükümetinin, askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin, bu ülkeye ihracatına getirilen yasağının geri çekilmesi talebini reddettiğini bildirdi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Tokyo Büyükelçisi Vu Cianghao, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Funakoşi Takehiro'nun bu konuda ilettiği protestoyu ve yasağın geri çekilmesi talebini reddettiklerini belirtti.

Söz konusu tedbirin, Çin'in ulusal güvenliği ve çıkarlarını korumayı, silahların yayılmasının önlenmesine yönelik ve diğer uluslararası yükümlülüklere uymayı amaçladığını ifade eden Büyükelçi Vu, yasağın tamamen meşru, makul ve hukuki olduğunu savundu.

Vu, Çin'in bu konudaki tutumunu açıkça ortaya koyduğunu ve tedbirin belirlenen adımlar doğrultusunda uygulanacağını kaydetti.

Çin Ticaret Bakanlığı, 6 Ocak'ta askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin, Japonya'ya ihracatının yasaklandığını bildirmişti.

Söz konusu ürünlerin, Japonya'daki askeri son kullanıcılara ve ülkenin askeri kabiliyetlerini geliştirmesine katkı sağlayan tüm son kullanıcılara satışının yasaklandığı belirtilmişti.

Çin ile Japonya arasındaki gerilim

Çin'in yasak kararı, Pekin ile Tokyo arasında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle yaşanan diplomatik gerilimin ardından gelmişti.

Başbakan Takaiçi, 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japonya Başbakanı, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak konuyla ilgili protesto notası verilmiş ve kriz, seyahat uyarılarından uçuş iptallerine, engellenen konserlerden ithalat yasaklarına, siyasi polemiklerden askeri sürtüşmelere uzanan bir seyir izlemişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, İhracat, Japonya, Güncel

