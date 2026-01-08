Çin, Japonya'ya Çift Kullanımlı Ürün İhracatını Kontrol Altına Aldı

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, çift kullanımlı ürünlerin Japonya'ya ihracatına getirdikleri kontrolün, Japonya'nın "yeniden militarize olmasını" ve nükleer silah edinme girişimlerini engellemeyi amaçladığını belirterek, söz konusu kontrolün tamamen haklı, makul ve yasal olduğunu söyledi.

Küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrar ve güvenliğini korumaya kararlı olduklarını belirten sözcü, sivil amaçlı kullanımın söz konuskonusuu ihracat kontrolünden etkilenmeyeceğini ifade etti. Sözcü, Çin ile normal sivil ticaret yapan ilgili tarafların endişe duymasına hiç gerek olmadığını vurguladı.

Çin salı günü tüm çift kullanımlı ürünlerin, bu ürünleri askeri amaçla kullanacak olan Japon kullanıcılara ihracının, Japonya'nın askeri kullanımına yönelik ihracının ve ülkenin askeri kabiliyetlerini geliştirmeye yardımcı olan diğer tüm son kullanıcılara ve son kullanım amaçlarına yönelik ihracının yasaklandığını duyurmuştu.