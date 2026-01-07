Çin, Japonya'ya Damping Soruşturması Başlattı - Son Dakika
Ekonomi

Çin, Japonya'ya Damping Soruşturması Başlattı

07.01.2026 17:32
Çin, Japonya'dan ithal diklorosilan kimyasalı için damping soruşturması başlattı. Gerilim artıyor.

Çin, Japonya'dan ithal, yarı iletkenlerin üretiminde kullanılan diklorosilan kimyasalı için fiyat düşürme (damping) soruşturması başlattığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturmanın bir şirketin yerel üreticiler adına yaptığı şikayet üzerine başlatıldığı belirtildi.

Başvuruda sunulan ön kanıtların, 2022-2024 yıllarında Japonya'da Çin'e diklorosilan ihtalatı artarken fiyatların yüzde 31 azaldığını gösterdiği ifade edilen açıklamada, bunun yerli ürünlerin satış fiyatında baskı yarattığına ve yerli endüstrinin üretimi ile operasyonlarına zarar verdiğine işaret edildi.

Açıklamada, Bakanlığın yasal prosedürlere uygun soruşturma yürüteceği ve sonunda bulgulara dayalı olarak nesnel ve tarafsız bir karara varacağı kaydedildi.

Diklorosilan, yarı iletken üretiminde çiplerin ince filmle kaplanması işleminde kullanılıyor.

Pekin yönetimi, dün de askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin Japonya'ya ihracatına yasak getirmişti.

Çin ile Japonya arasında gerilim

İhracat yasağı ve damping soruşturmasının, Çin ile Japonya arasında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle yaşanan gerilimin uzantısı olarak görülüyor.

Başbakan Takaiçi, 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verirken kriz, seyahat uyarılarından uçuş iptallerine, engellenen konserlerden ithalat yasaklarına, siyasi polemiklerden askeri sürtüşmelere uzanan bir seyir izlemişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Japonya, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çin, Japonya'ya Damping Soruşturması Başlattı
