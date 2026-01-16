Çin KİT'leri Ekonomik Büyümeyi Destekliyor

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin'de kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) kayda değer bir iyileşme göstererek, ülke ekonomisinin ve toplumun sürdürülebilir ve sağlıklı gelişimine katkı sağladı.

Yerel devlet varlıklarını düzenleme kuruluşlarının kısa süre önce düzenlendiği ulusal konferansta paylaşılan verilere göre 2021-2025 yılları arasında devlet varlık denetim sistemi kapsamındaki KİT'lerin toplam varlıkları, yıllık ortalama yüzde 10,5 artışla 387 trilyon yuana (yaklaşık 55,22 trilyon ABD doları) ulaştı.

2025'in ilk 11 ayında yerel denetim altındaki KİT'ler 6,9 trilyon yuan katma değer üretirken, toplam 5,3 trilyon yuan tutarında sabit varlık yatırımı gerçekleştirerek ekonomik istikrarı ve kamu refahını destekledi.

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu Zhang Yuzhuo konferansta yaptığı konuşmada, "Kamu iktisadi teşebbüslerinin performansı ve getirileri, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının düzeyi ve kalitesi üzerinde doğrudan etkiye sahip" dedi.