Çin Komünist Partisinin 20. Kongresi'ne katılacak delegeler belirlendi - Son Dakika
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Çin Komünist Partisinin 20. Kongresi'ne katılacak delegeler belirlendi

27.09.2022 07:58
Çin Komünist Partisinin 20. Kongresi'ne katılacak delegeler belirlendi

Çin Komünist Partisinin (ÇKP), gelecek ay yapacağı 20. Ulusal Kongresi'ne katılacak delege listesi açıklandı.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP), gelecek ay yapacağı 20. Ulusal Kongresi'ne katılacak delege listesi açıklandı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, ÇKP'den yapılan açıklamada, Kongre'ye katılmak üzere 2 bin 296 delegenin seçildiği bildirildi.

Delegeler, Ekim 2021 ile Temmuz 2022 arasında, ülke genelinde parti teşkilatlarının yaptığı yerel kongreler ve parti temsilcileri toplantılarında belirlendi.

Açıklamada, "delegelerin, 'Yeni Dönemde Çin Karakteristiğinde Sosyalizm Üzerine Şi Cinping Düşüncesi' rehberliğinde, Parti Tüzüğü'ne ve ÇKP Merkez Komitesi'nin öngördüğü şartlara ve yöntemlere uygun seçildiği" belirtildi.

Listede, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyeleri; özerk bölge, eyalet ve şehirlerin parti sekreterleri ile yerel hükümet başkanları, valiler ve belediye başkanları; merkezi ve yerel parti teşkilatlarının disiplin, güvenlik, propaganda ve personel komisyonlarının başkanları; bakanlar ve bakanlıkların parti sekreterleri; Çin Ulusal Halk Kongresi ile Çin Siyasi Halk Danışma Konferansı'nın üyeleri; Merkezi Askeri Komisyon üyeleri, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun cephe ve kuvvet komutanları; devlete ait şirketlerinin yöneticileri ile özel sektör temsilcileri yer aldı.

Delegelerin yüzde 33,6'sını oluşturan 771 temsilci, çalışanlardan seçildi. 192 işçi ve göçmen işçi, 85 çifti ve 266 profesyonel çalışan ve teknisyen listede kendine yer buldu.

Delegelerin yüzde 27'si kadın

Delegelerin yüzde 73'ü erkek, yüzde 27'si kadın temsilcilerden oluştu. Listede 619 kadın delege yer alırken, temsil oranının önceki Kongre'ye kıyasla yüzde 2,8 arttığı belirtildi.

Çin'de çoğunluğu oluşturan Han Çinlileri dışındaki 55 etnik azınlık grubundan 40'ına mensup 264 delege listede yer aldı. Azınlık mensuplarının delegelerin yüzde 12'sini oluşturduğu kaydedildi.

Delegelerin yaş ortalamasının 52,2 olduğu, yüzde 96,9'unun 1978'te başlayan reform ve dışa açılma döneminde partiye katıldığı aktarıldı.

Başkent Pekin'de 16 Ekim'de başlayacak Kongre'de delegeler, 205 asil ve 171 yedek üyeden oluşan ÇKP Merkez Komitesi'ni seçecek. Ardından yeni seçilen Merkez Komitesi, 25 kişilik Siyasi Büro'yu ve 7 kişilik Siyasi Büro Daimi Komitesi'ni belirleyecek.

ÇKP 20. Ulusal Kongresi, Çin'in gelecek 5 yıldaki liderliğini ve yönetim kadrolarını şekillendirecek.

Şi'nin, Mao'dan bu yana "iktidarı iki dönemi aşan ilk lider" olması bekleniyor

ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Kongre'de iktidarını üçüncü döneme taşıyarak, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'dan bu yana devlet başkanlığını iki dönemden fazla sürdüren ilk lider olması bekleniyor.

Çin Anayasası'nda 2018'de yapılan değişiklikle devlet başkanının görev süresini iki dönemle sınırlayan kural kaldırılmış, böylece Şi'nin liderliğini üçüncü döneme taşımasının önü açılmıştı.

Tek parti iktidarının olduğu ve anayasada güçler birliği ilkesinin bulunduğu Çin'de Komünist Parti, merkezi ve yerel hükümetlerin, yasama, yargı ve danışma organlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetimini belirliyor.

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Kaynak: AA

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