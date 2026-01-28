Çin, Nvidia'nın H200 Çiplerinin İlk Teslimatlarını Onayladı

Çin'in, Washington yönetiminin ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın ürettiği, yapay zeka işlemcisi olarak kullanılan "H200" tipi grafik işlemci ünitelerinin izninin ardından, ilk teslimatlara onay verdiği bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, 400 bin üniteden oluşan ilk teslimatları ülkenin büyük teknoloji şirketleri Alibaba, Tencent ve Bytedance alacak.

Başka şirketler de alım için onay beklerken, telekomünikasyon operatörleri gibi devlet destekli şirketlerin ithal çiplere erişiminin sıkı kontrol altında olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Pekin yönetimi, yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması kapsamında kritik önemde olan çiplerin yapay zeka ve bulut bilişimi sistemleri için onlara en fazla ihtiyaç duyan şirketlere ulaşmasının önünü açarken, kontrollü onay sistemiyle aynı zamanda ülkenin bu alanda kendine yeterliliğini geliştirecek yerli çip üretimini korumayı ve teşvik etmeyi hedefliyor.

Nvidia'nın Çin pazarının kaybedilmesinin şirketin çip üretimindeki küresel liderliğe zarar vereceği uyarısını dikkate alan ABD Başkanı Donald Trump, geçen yılın sonunda H200 çiplerinin Çin'e satışına ülke içindeki satışının yüzde 50'sini geçmemesi kaydıyla izin vermişti.

Saniyede 15 bin 832 hesaplama yapabilen H200 çipleri halihazırda Çin'de üretilen en gelişmiş çiplerden çok daha üstün performans gösteriyor.