Çin Ordusunda Yolsuzlukla Savaş Başlatıldı

BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) basın organı PLA Günlüğü gazetesi tarafından pazar günü yayımlanan başyazıda, ordudaki yolsuzluğa karşı yürütülen savaşın kazanılacağı sözü verildi.

Çin cumartesi günü yaptığı açıklamada, ciddi disiplin ve kanun ihlalleri şüphesiyle iki üst düzey askeri yetkili Zhang Youxia ve Liu Zhenli hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Zhang, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı, Liu ise Merkez Askeri Komisyonu üyesi ve Merkez Askeri Komisyonu Müşterek Kurmay Başkanlığı Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Yazıya göre, ÇKP Merkez Komitesi'nin Zhang ve Liu'yu soruşturma kararı, yolsuzlukla mücadelede hiçbir alanın sınır dışı bırakılmayacağı, hiçbir konunun göz ardı edilmeyeceği ve hiçbir hoşgörü gösterilmeyeceği yönündeki ÇKP Merkez Komitesi ve Merkez Askeri Komisyonu net tutumunu bir kez daha ortaya koydu.

Yazıda, ÇKP'nin yolsuzlukla mücadelede kararlılığına ve kim olursa olsun ya da hangi pozisyonda olursa olsun, yolsuzluğa karışanlara hoşgörü gösterilmeyeceğine dair kesin tutumuna dikkat çekildi.

Gazete, ÇKP ve ordunun üst düzey yetkilileri olarak Zhang ve Liu'nun, ÇKP Merkez Komitesi ve Merkez Askeri Komisyonu'nun kendilerine duyduğu güveni ciddi şekilde ihlal ederken, Merkez Askeri Komisyonu başkanının nihai sorumluluk sistemini ciddi şekilde çiğneyerek zedelediğini belirtiyor.

Başyazıya göre söz konusu kişiler, ÇKP'nin silahlı kuvvetler üzerindeki mutlak liderliğini tehdit eden ve ÇKP'nin yönetim temelini zedeleyen siyasi ve yolsuzluk sorunlarını ciddi şekilde körükledi.

Söz konusu kişilerin ayrıca Merkez Askeri Komisyonu liderliğinin imajı ile otoritesini ciddi şekilde lekelediği ve tüm askeri personel arasında birlik ve ilerlemenin siyasi ve ideolojik temelini ciddi şekilde zedelediği belirtildi.

Bu kişilerin ordudaki siyasi sadakati, ordunun siyasi ortamını ve genel savaş hazırlığını güçlendirme çabalarına ciddi zarar verdiği ve ÇKP, ülke ve ordu üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığı da ifade edildi.