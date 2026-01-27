Çin Sanayi Karları 2025\'te Büyüdü

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karları, üç yıllık düşüş trendini sonlandırarak 2025'te yeniden büyüme gösterdi. Büyümenin başlıca itici güçleri, ekipman imalatı ve yüksek teknoloji üretimi gibi yeni gelişen sektörler oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre, Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karları 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak yaklaşık 7,4 trilyon yuan (yaklaşık 1,06 trilyon ABD doları) seviyesine ulaştı.

Yıllık ana faaliyet gelirleri en az 20 milyon yuan olan şirketler, Çin'in büyük sanayi şirketleri olarak kabul ediliyor.