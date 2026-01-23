Çin ve Brezilya'dan Küresel Barış Mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi ve yeni Monroe Doktrini söylemiyle Latin Amerika ve Karayipler'de hak iddia ettiği bir dönemde, küresel barışı ve istikrarı korumak için dayanışma mesajı verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile telefonda görüştü.

Şi, görüşmede uluslararası ortamda çalkantıların hakim olduğu bir dönemde Çin ve Brezilya'nın, "Küresel Güney"in önemli üyeleri olarak, dünyada barışın ve istikrarın sağlanmasında, küresel yönetimin reforme edilip geliştirilmesi için yapıcı güçler olduğunu belirtti.

İki ülkenin kendi çıkarlarını ve Küresel Güney'in ortak çıkarlarını daha iyi savunması gerektiğini ifade eden Şi, "Çin ve Brezilya, tarihin doğru tarafında yer almalı, Birleşmiş Milletlerin merkezi konumu ile uluslararası eşitliği ve adaleti birlikte korumalı." dedi.

Şi, Çin'in Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin daima iyi dostu ve ortağı olacağını, Çin ile bölge ülkeleri arasında ortak geleceği paylaşan topluluğun inşasını desteklemeyi sürdüreceğini dile getirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da iki ülkenin çok taraflılığı ve serbest ticareti savunan güçler olduğunu, Brezilya'nın endişe verici uluslararası duruma karşı Birleşmiş Milletlerin otoritesinin korunması, BRICS Grubu ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, bölge ve dünya barışı ile istikrarının korunması için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.