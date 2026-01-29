Çin ve Fransa İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
Çin ve Fransa İşbirliğini Güçlendiriyor

29.01.2026 13:25
Wang Yi, Çin ve Fransa'nın iletişim ve istikrarı artırması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey diplomatı Wang Yi, bağımsız hareket eden büyük ülkeler olan Çin ve Fransa'nın, iletişim ve koordinasyonu güçlendirmesi, dünyaya büyük ihtiyaç duyulan istikrarı birlikte getirmesi ve Çin-Fransa ilişkilerinin stratejik değerinden daha iyi yararlanması gerektiğini söyledi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Wang, yılın başlarında uluslararası konjonktürde, çalkantı ve istikrarsızlıkla öne çıkan önemli değişimler yaşandığına dikkat çekti.

Çin ve Avrupa Birliği'nin rakip değil, ortak olduğuna işaret eden Wang, son 50 yılı aşkın devam eden işbirliğinden elde edilen verimli sonuçların bunun kanıtı olduğunu ifade etti. Wang, çok kutuplu bir dünyanın teşvik edilmesi gibi birçok konuda benzer tutumlara sahip olan Çin ve AB'nin, belirli ticari anlaşmazlıkları diyalog ve koordinasyon yoluyla uygun şekilde çözüme kavuşturma kabiliyetine sahip olduklarını vurguladı.

Wang, mevcut koşullarda iki tarafın özellikle iletişimi güçlendirmesi, karşılıklı güveni artırması ve işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini söyledi.

Birçok Avrupalı liderin son dönemde Çin'e düzenlediği ziyaretlerin, Çin-Avrupa ilişkilerini büyük ölçüde ilerlettiğini belirten Wang, Fransa'nın AB içinde yapıcı rol oynamaya devam etmesi ve Çin-AB ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişiminin teşvik edilmesine yardımcı olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Bonne ise Fransa-Çin kapsamlı stratejik işbirliğine büyük önem verdiklerini ve iki ülke liderlerinin uzlaştığı önemli mutabakatı hayata geçirmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Bonne, karşılıklı güven ve işbirliği temelinde hareket ederek, Çin ile ikili ve çok taraflı platformlarda önemli uluslararası sıcak gündem maddeleri konusunda stratejik iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, zorluklara karşı birlikte mücadele etmeye ve küresel güvenlik ve istikrarın korunmasına ve ortak kalkınma ve refahın teşvik edilmesine olumlu katkılarda bulunmaya istekli olduklarını vurguladı.

Aynı doğrultuda ilerleyip, ilişkileri daha da istikrarlı hale getirmenin hem AB'nin hem de Çin'in çıkarlarına tam olarak hizmet edeceğini kaydeden Bonne, AB-Çin ilişkilerinin istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere aktif çaba sarf etmeye istekli olduklarını söyledi.

İki taraf, Ukrayna krizi ve Venezuela ve İran'daki durum gibi sıcak gündem konuları hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Fransa, Güncel

24 saat son dakika haber yayını
