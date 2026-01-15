Çin ve Kanada İşbirliği Geliştiriyor

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, yeni ekonomik büyüme faktörlerini teşvik etmek üzere Kanada ile temiz enerji, dijital teknoloji, modern tarım, havacılık, ileri imalat ve finans gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.

Li perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi.

Daha fazla Kanadalı şirketin Çin'e yatırım yapmasını memnuniyetle karşılayacaklarını kaydeden Li, Kanada'nın da ülkeye yatırım yapan Çinli şirketlere ayrımcı olmayan ve eşit bir iş ortamı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Li ve Carney görüşmelerinin ardından ticaret, gümrük, enerji, inşaat, kültür ve kamu güvenliği alanlarını kapsayan çok sayıda işbirliği anlaşmasının imzalanmasına nezaret etti.