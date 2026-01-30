Çin ve Rusya'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Çin ve Rusya'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu

30.01.2026 12:55
Çin, Rusya ile stratejik koordinasyonu güçlendirerek uluslararası istikrara katkı sağlayacak.

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Rusya ile stratejik koordinasyonu güçlendirip iki ülkenin temel çıkarları ve önde gelen endişeleriyle ilgili konularda birbirlerini destekleyeceklerini söyledi.

Jiang perşembe günkü basın toplantısında, iki ülkenin savunma bakanlarının kısa süre önce video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Jiang içinde bulunduğumuz yılın Çin-Rusya stratejik koordinasyon ortaklığının kurulmasının 30'uncu, Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasınınsa 25. yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Çin-Rusya ilişkilerinin, her seviyede ve farklı alanlarda ordular arası etkileşimler ve işbirliklerinin verimli sonuçlar vermesiyle üst düzeyde gelişmeye devam ettiğini söyleyen Jiang, bu durumun da uluslararası ve bölgesel istikrarın sürdürülmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Jiang, yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının derinleştirilmesine yeni katkılar sağlamak ve küresel güvenlik ve istikrara kararlı şekilde pozitif enerji katmak üzere Rusya ile çalışacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

Çin ve Rusya'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu

Çin ve Rusya'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu
