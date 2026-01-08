Çin, Venezuela ile Ticaret Hedefini Sürdürüyor - Son Dakika
Çin, Venezuela ile Ticaret Hedefini Sürdürüyor

08.01.2026 18:35
Çin, Venezuela ile ekonomik ilişkilerini güçlendirmeyi sürdüreceğini duyurdu ve ABD'yi eleştirdi.

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Venezuela'nın siyasi durumundaki değişikliklerden bağımsız olarak bu ülke ile ekonomik ve ticari ilişkilerini artırma hedeflerinin değişmeyeceğini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında,

ABD'nin hegemonyacı eylemlerinin, uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini, Venezuela'nın egemenliğini çiğnediğini ve Latin Amerika'daki barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirten He, "Çin buna kesinlikle karşı çıkmaktadır" dedi.

Çin ile Venezuela arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin, egemen ülkeler arasındaki işbirliğine örnek teşkil ettiğini kaydeden He, bu işbirliğinin uluslararası hukukun yanı sıra her iki ülkenin yasaları tarafından da korunduğunu ifade etti. He, hiçbir ülkenin buna müdahale etme hakkının olmadığını vurguladı.

Latin Amerika ülkeleriyle ekonomik ve ticari işbirliği yürütürken her daim eşitlik ve karşılıklı fayda ilkelerine bağlı kaldıklarını söyleyen He, hiçbir zaman etki alanı peşinde koşmadıklarını ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadıklarını ifade etti.

He, "Açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan sonuçları ile öne çıkan Çin-Latin Amerika ekonomik ve ticari işbirliği, sağlam bir temel işlevi gören ekonomik tamamlayıcılığa dayanmaktadır" dedi.

He, dayanışma ve işbirliği yoluyla küresel değişikliklerle başa çıkmak, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde ekonomik ve ticari işbirliği yürütmek ve ortak kalkınma hedefine ulaşmak üzere Latin Amerika ülkeleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua

