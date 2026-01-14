Çin, Yaogan-50 Uzaktan Algılama Siyahı Fırlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin, Yaogan-50 Uzaktan Algılama Siyahı Fırlattı

Çin, Yaogan-50 Uzaktan Algılama Siyahı Fırlattı
14.01.2026 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Yaogan-50 uydusunu başarılı bir şekilde uzaya gönderdi. Uydu, tarım ve afet yönetimi için kullanılacak.

TAİYUAN, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin, Yaogan-50 01 uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi.

Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, salı günü Beijing saatiyle 22.16'da Uzun Yürüyüş-6 roketinin modifiye edilmiş versiyonuyla fırlatılan uydu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Uydu, arazi taramaları, tarımsal ürünlerin verim tahminleri, afet önleme ve hafifletme çalışmaları yürütmekte kullanılacak.

Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 624. uçuş görevi olan fırlatma, Çin'in 2026 yılında gerçekleştirdiği ilk başarılı yörünge fırlatması olarak kayda geçti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Ulaşım, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Yaogan-50 Uzaktan Algılama Siyahı Fırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:42
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık Takımın bel kemiği gidiyor
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
10:31
10 günlük vahşet Cani, Mihriban’ı tanınmaz hale getirmiş
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş
10:18
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda bir ilk yaşanacak
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:14:03. #7.11#
SON DAKİKA: Çin, Yaogan-50 Uzaktan Algılama Siyahı Fırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.