Çin, Yapay Zeka Sektörünü 1 Trilyon Yuan Hedefliyor

BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing, yapay zeka alanında küresel inovasyon merkezi olarak rolünü sağlamlaştırmak amacıyla pazartesi günü açıklanan yeni eylem planı uyarınca temel yapay zeka sektörünün büyüklüğünü iki yıl içinde 1 trilyon yuanın (yaklaşık 142,5 milyar ABD doları) üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Yetkililer plan kapsamında yapay zeka sektörünün farklı alanlarını hedefleyen ve teknolojik inovasyona ağırlık veren dokuz büyük girişim başlatacak.

Koordineli yapılacak araştırmalarla teknoloji alanında elde edilecek atılımlara öncelik verecek olan plan, yüksek kaliteli veri tedarikini artıracağı gibi sektörler arasında uygulamaları da genişletecek. Plan, üst düzey yetenekli kişileri çekme, uzun vadeli sermayeyi harekete geçirme ve açık kaynak ekosistemlerini desteklemeye yönelik önlemler de içeriyor.

Beijing Belediyesi Kalkınma ve Reform Komisyonu Direktörü Yang Xiuling, planda yer alan diğer hedefler arasında 100.000'den fazla çip kapasiteli yerli üretim yapay zeka hesaplama kümesinin kurulmasını, yapay zeka ile ilgili 10'dan fazla yeni şirketin borsaya kote olmasını ve sektöre değeri 1 milyar ABD dolarının üzerinde 20'den fazla "unicorn" şirketin kazandırılması olduğunu söyledi.

Yang, söz konusu önlemlerin Beijing'in yapay zeka inovasyonu konusunda küresel ölçekte rekabetçi bir merkez haline dönüşümünü hızlandırmak için tasarlandığını da sözlerine ekledi.

Çin, 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (2021-2025) modernleşme çabalarının merkezine inovasyonu yerleştirerek dünyanın en gelişmiş yapay zeka ekosistemlerinden birini oluşturarak, imalat ve sağlık hizmetlerinden ulaşım ve finans sektörlerine kadar birçok sektöre güç kattı.

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'ne göre 2025 yılının eylül ayı itibarıyla ülkedeki işletmelerinin sayısının 5.300'ü aşmasıyla, küresel toplamın yüzde 15'ini oluşturarak yapay zeka sektörü güçlü şekilde büyüme kaydetmiş oldu.