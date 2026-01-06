Çin, Yapay Zeka Sektörünü 1 Trilyon Yuan Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin, Yapay Zeka Sektörünü 1 Trilyon Yuan Hedefliyor

Çin, Yapay Zeka Sektörünü 1 Trilyon Yuan Hedefliyor
06.01.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beijing, yapay zeka inovasyonunu hızlandırmak için yeni planla sektörü 2 yılda 1 trilyon yuan büyütecek.

BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing, yapay zeka alanında küresel inovasyon merkezi olarak rolünü sağlamlaştırmak amacıyla pazartesi günü açıklanan yeni eylem planı uyarınca temel yapay zeka sektörünün büyüklüğünü iki yıl içinde 1 trilyon yuanın (yaklaşık 142,5 milyar ABD doları) üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Yetkililer plan kapsamında yapay zeka sektörünün farklı alanlarını hedefleyen ve teknolojik inovasyona ağırlık veren dokuz büyük girişim başlatacak.

Koordineli yapılacak araştırmalarla teknoloji alanında elde edilecek atılımlara öncelik verecek olan plan, yüksek kaliteli veri tedarikini artıracağı gibi sektörler arasında uygulamaları da genişletecek. Plan, üst düzey yetenekli kişileri çekme, uzun vadeli sermayeyi harekete geçirme ve açık kaynak ekosistemlerini desteklemeye yönelik önlemler de içeriyor.

Beijing Belediyesi Kalkınma ve Reform Komisyonu Direktörü Yang Xiuling, planda yer alan diğer hedefler arasında 100.000'den fazla çip kapasiteli yerli üretim yapay zeka hesaplama kümesinin kurulmasını, yapay zeka ile ilgili 10'dan fazla yeni şirketin borsaya kote olmasını ve sektöre değeri 1 milyar ABD dolarının üzerinde 20'den fazla "unicorn" şirketin kazandırılması olduğunu söyledi.

Yang, söz konusu önlemlerin Beijing'in yapay zeka inovasyonu konusunda küresel ölçekte rekabetçi bir merkez haline dönüşümünü hızlandırmak için tasarlandığını da sözlerine ekledi.

Çin, 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (2021-2025) modernleşme çabalarının merkezine inovasyonu yerleştirerek dünyanın en gelişmiş yapay zeka ekosistemlerinden birini oluşturarak, imalat ve sağlık hizmetlerinden ulaşım ve finans sektörlerine kadar birçok sektöre güç kattı.

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'ne göre 2025 yılının eylül ayı itibarıyla ülkedeki işletmelerinin sayısının 5.300'ü aşmasıyla, küresel toplamın yüzde 15'ini oluşturarak yapay zeka sektörü güçlü şekilde büyüme kaydetmiş oldu.

Kaynak: Xinhua

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Yapay Zeka Sektörünü 1 Trilyon Yuan Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:37
Bakan Şimşek’le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 21:05:45. #7.11#
SON DAKİKA: Çin, Yapay Zeka Sektörünü 1 Trilyon Yuan Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.