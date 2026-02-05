Çin, Yeni START Antlaşmasının Süre Sonunu Üzüntüyle Karşılıyor

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD ile Rusya'nın 2010 yılında imzaladığı Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (Yeni START) süresinin bugün sona eriyor olmasından üzüntü duyduklarını söyledi.
Lin perşembe günü düzenlenen basın toplantısında söz konusu anlaşmanın, küresel stratejik istikrarın korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Lin, anlaşmanın süresinin dolmasının, uluslararası silah kontrol rejimi ve küresel nükleer düzen üzerinde olumsuz etkileri olacağı konusunda uluslararası toplumda yaygın endişe bulunduğunu ifade etti.
