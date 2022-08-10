Yalova'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yalova'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

10.08.2022 21:05
Yalova'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Çınarcık'ta 2 otomobille 2 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çınarcık'ta 2 otomobille 2 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Koru beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 77 AAN 337 ve 34 ECU 270 plakalı otomobiller ile 77 ABP 575 plakalı ve diğeri plakasız iki motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, 34 ECU 270 plakalı aracın motor bölümünde çıkan yangın, olay yerine gelen Çınarcık Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza yerinde bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Çınarcık, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yalova'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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