Kaza yerinde bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

Koru beldesi Cumhuriyet Mahallesi 'nde sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 77 AAN 337 ve 34 ECU 270 plakalı otomobiller ile 77 ABP 575 plakalı ve diğeri plakasız iki motosiklet çarpıştı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Çınarcık, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalova'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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