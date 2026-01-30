Çınarcık'ta Mangal Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çınarcık'ta Mangal Yangını

Çınarcık\'ta Mangal Yangını
30.01.2026 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çınarcık'ta mangal ateşinden çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 5 katlı binanın terasında yakılan mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımlar yangına yol açtı. Kısa sürede çatı katını saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Karpuzdere Mahallesi Teşvikiye Caddesi Şadırvan Sitesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Dairenin terasında yakılan mangaldan savrulan kıvılcımlar çatı katında yangına yol açtı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek dairenin tamamına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 1 saat boyunca süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çınarcık'ta Mangal Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
19 ilde dev operasyon Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı 19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş

00:56
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
00:31
Bir dönemin sonu Artık o ücretler alınmayacak
Bir dönemin sonu! Artık o ücretler alınmayacak
23:46
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
23:41
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor
Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 01:14:25. #7.11#
SON DAKİKA: Çınarcık'ta Mangal Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.