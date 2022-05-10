Çınarcık'ta Trafik Haftası bilgilendirme standı açıldı - Son Dakika
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Çınarcık'ta Trafik Haftası bilgilendirme standı açıldı

10.05.2022 17:18
Çınarcık'ta Trafik Haftası bilgilendirme standı açıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde açılan stantta vatandaşlar bilgilendirildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde açılan stantta vatandaşlar bilgilendirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince açılan statta vatandaşlara broşürler dağıtıldı ve trafik güveliği ile ilgili bilgilendirilmelerde bulunuldu. Ekipler emniyet kemeri, aşırı hız ve alkollü araç kullanmanın tehlikeleri konusunda vatandaşlara açıklamalar yaparken polis ve jandarmanın kullandığı ekipmanlar tanıtıldı. - YALOVA

Çınarcık'ta Trafik Haftası bilgilendirme standı açıldı
Çınarcık'ta Trafik Haftası bilgilendirme standı açıldı
Çınarcık'ta Trafik Haftası bilgilendirme standı açıldı

YORUMLAR
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Trafik Haftası, Hisarcık, Çınarcık, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çınarcık'ta Trafik Haftası bilgilendirme standı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çınarcık'ta Trafik Haftası bilgilendirme standı açıldı - Son Dakika
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