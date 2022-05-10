Çınarcık'ta Trafik Haftası bilgilendirme standı açıldı - Son Dakika

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde açılan stantta vatandaşlar bilgilendirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince açılan statta vatandaşlara broşürler dağıtıldı ve trafik güveliği ile ilgili bilgilendirilmelerde bulunuldu. Ekipler emniyet kemeri, aşırı hız ve alkollü araç kullanmanın tehlikeleri konusunda vatandaşlara açıklamalar yaparken polis ve jandarmanın kullandığı ekipmanlar tanıtıldı. - YALOVA