Cinayet zanlısına 19 yıl hapis - Son Dakika

Cinayet zanlısına 19 yıl hapis
11.03.2021 00:57
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi kafasından vurarak öldüren şahıs yargılandığı mahkemece 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi kafasından vurarak öldüren şahıs yargılandığı mahkemece 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 01.30 sıralarında bir lokalin önünde meydana gelmişti. Silahlı saldırı olayında başından vurularak öldürülen Şükrü Özdaş'ın (33) cinayet zanlısı Emre Zorlu, olay sonrası yakalanarak tutuklanmıştı. Bugün tutuklu olduğu Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Bafra Adliyesi'ne getirilen Emre Zorlu, Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Emre Zorlu mahkemece 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Öte yandan Şükrü Özdaş'ın vurulma anı ise kameralara yansımıştı. - SAMSUN
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