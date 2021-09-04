Cinayetle sonuçlanan kavga 600 TL yüzünden çıkmış - Son Dakika

ADANA'da iki grup arasında çıkan, Selim Acar'ın (23) öldüğü, kardeşi C.A. (17) ile karşı taraftan Cumali Yılmaz'ın (25) yaralandığı kavganın 600 TL'lik borç nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

Olay, 2 Eylül günü saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. C.A. ve ağabeyi Selim Acar, Ramazan Yılmaz ile ağabeyi Cumali Yılmaz'ın evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.A., yanında getirdiği bıçakla Cumali Yılmaz'ı kalçasından yaraladı. Ramazan Yılmaz da evden aldığı bıçakla Selim Acar'ı göğsünden, sonra da kardeşi C.A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİİhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Selim Acar, kurtarılamadı. Ramazan Yılmaz olay yerinde, ağabeyi Cumali Yılmaz ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.600 TL'LİK BORÇ NEDENİYLE KAVGA ETMİŞLERKavganın, para meselesi yüzünden yaşandığı ortaya çıktı. Bir süre önce Selim Acar'ın, cep telefonu alacağını söyleyip Cumali Yılmaz'dan 600 TL aldığı, daha sonra da bu borç nedeniyle tarafların tartıştığı öne sürüldü. Selim Acar'ın olaydan bir gün önce telefonla arayıp, "Saat geç oldu, ailem rahatsız olmasın. Ben sabah gelir, parayı veririm" dediği öğrenildi. Acar'ın, olay günü evine gittiği Cumali Yılmaz ile tartıştığı, "Size para falan vermiyorum" diyerek mahalleden ayrıldığı belirtildi. Acar'ın, kardeşi C.A.'yı evden alıp olay yerine tekrar geldiği ve burada kavganın yaşandığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Yılmaz ve ağabeyi Cumali Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.