Cinderesi'nde ilk kazma vuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cinderesi'nde ilk kazma vuruldu - Son Dakika

Cinderesi'nde ilk kazma vuruldu

6 saat önce

Altındağ, Feridun Çelik Mahallesi'ndeki 451 konut ve sosyal donatı alanlarının inşa edileceği 'Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk kazma vuruldu.

Cinderesi'nde ilk kazma vuruldu, System.String[]

Altındağ, Feridun Çelik Mahallesi'ndeki 451 konut ve sosyal donatı alanlarının inşa edileceği 'Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk kazma vuruldu.


Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın girişimleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kira yardımı müjdesi alan hak sahiplerine bir müjdeli haber daha geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Altındağ Belediyesinin beraber çalışma yürüttüğü Feridun Çelik Mahallesi sınırlarında yer alan Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi bölgesinde, inşa edilecek 451 konut için ilk kazma vuruldu. TOKİ tarafından kısa süre önce ihalesi tamamlanan bölgede, hak sahiplerinin 2013 yılından beri özlemle bekledikleri modern konutlar yatay mimariye de uygun şekilde inşa edilecek.


Bakan Kurum'a teşekkür


Göreve geldiği günden itibaren Cinderesi bölgesindeki mağduriyetlerin giderilmesi için çalışan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Uzun yıllardır çözüm bekleyen Cinderesi'nde önemli adımlar attık. İnşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte; spor alanları, yeşil alanları ve sosyal donatıları olan modern bir Cinderesi inşa edeceğiz. Hedefimiz, hak sahiplerinin yıllardır özlemini çektiği evlerine bir an önce kavuşmalarını sağlamak. Hemşehrilerimizin huzur içinde yaşadığı planlı bir Altındağ oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu projede bize destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.


Cazibe merkezi olacak


Çevreyolu'nun hemen yanında yer alan Cinderesi bölgesi sosyal donatılarıyla Ankara'nın yeni cazibe merkezine dönüşecek. Payamlıtepe ormanlarına da komşu olan Cinderesi bölgesinde ayrıca spor tesisleri, yeşil alanlar, meydan, ticaret alanları, cami ve sosyal tesislerin de yer aldığı bir şehir kurulacak. - ANKARA

Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel uçağına binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi

Son Dakika Haberleri
16:27 Yeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı
16:25 Şanlıurfa Valisi Erin'den Suriye'de yaralanan askerlere ziyaret
16:25 Özdoğan Bayan Personelin Kadınlar Gününü Kutladı
16:25 250 Bin çiçek toprakla buluşuyor
16:25 ADÜ öğretim üyelerinin kitabı yayımlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 16:32:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cinderesi'nde ilk kazma vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]