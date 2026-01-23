Çinli Bilimcilerden Esnek Fiber Çip - Son Dakika
Çinli Bilimcilerden Esnek Fiber Çip

Çinli Bilimcilerden Esnek Fiber Çip
23.01.2026 13:28
Çinli araştırmacılar, etkileşimli giysiler ve gelişmiş beyin implantları için fiber çip geliştirdi.

SHANGHAİ, 23 Ocak (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, kumaşa dokunabilen ve iplik formunda esnek bir "fiber çip" geliştirdi.

Bu buluşun, etkileşimli ekran işlevi görebilen giysiler (dokunulduğunda tepki veren), sinyalleri doğrudan işleyebilen gelişmiş beyin implantları ve hiperrealist sanal gerçeklikte dokunma (kullanıcı dokunduğunda neredeyse gerçek hayattaki gibi hissetmesini sağlayan teknoloji) teknolojilerinin önünü açması bekleniyor.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, işleme, bellek ve sinyal yeteneklerini bir araya getiren işlevsel entegre devreyi, insan saçından daha ince tek bir elastik polimer fibere doğrudan entegre etmeyi başardı.

Nature dergisinde perşembe günü yayımlanan bu çığır açıcı çalışma, geleneksel silikon çiplerin katı ve düzlemsel yapısının ötesine geçilmesine olanak tanıyor.

Araştırmaya başkanlık eden bilim insanı Peng Huisheng, "İnsan vücudu yumuşak dokudan oluşuyor. Bu nedenle, gelecekte beyin-bilgisayar arayüzleri gibi yükselen alanlarda, yumuşak ve vücutla uyumlu elektronik sistemlere ihtiyaç duyulacak" dedi. Huisheng'in ekibi, on yılı aşkın süredir aydınlatma, görüntüleme ve enerjiye yönelik işlevsel fiberler geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

