Çinli Turist Darbedildi, Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Fatih'te, Çinli turisti darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmutpaşa Caddesi'nde bir turistin darbedildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Çalışmalarda, Çinli turisti darbeden şüphelinin F.B. (19) olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, turistin darbedilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
