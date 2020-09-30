- Çinli uzmanlar, "Tüketim, Çin ekonomisinin daha kaliteli büyümesini sağlayacak" - Son Dakika

- Çinli uzmanlar, "Tüketim, Çin ekonomisinin daha kaliteli büyümesini sağlayacak"

PEKİN - Çinli uzmanlar, iç tüketim ve Çin'de artan yatırımların ülkenin ekonomik büyümesini hızlandıracağını söyledi.

Çin ekonomisi ciddi zorluklarla karşı karşıya kalırken, Çin ekonomisinde "ikili dolaşım" son dönemlerde kullanılan sözcük haline geldi. Temel dayanak olarak iç pazarı önceleyen, ancak aynı zamanda dış pazarların önemini de vurgulayan bir gelişme modeli "ikili dolaşım", küresel bir ekonomik yavaşlama ile ticaret korumacılığı ve tek taraflılıktaki yükselişin ortasında düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Danıştay Danışmanlar Ofisi Sözcüsü Yao Jinyuan, "Herhangi bir ülkenin kalkınması kendi karşılaştırmalı üstünlüklerine dayanmalıdır. Ülkemizin yeni bir kalkınma modeli oluşturmak istemesinin ana nedeni, Çin ekonomisinin karşılaştırmalı üstünlüklerinin ve temel çelişkilerinin değişmesidir. Kırk yıl önce Çin'in sermayesi yoktu. Çin'in artık büyük bir iç pazarı ve güçlü bir satın alma gücü var" dedi. Uzmanlar, Çin'in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nda ihracat oranının 2006 yılında yaklaşık yüzde 35'ten, geçen yıl yaklaşık yüzde 17'ye düştüğünü söyledi.

Peking Üniversitesi Yeni Yapısal Ekonomi Enstitüsü Dekanı Lin Yifu ise açıklamasında, "Çin'de en önemli şey hane halkı gelirlerini artırmak. Kritik nokta reformları derinleştirmek. Dikkate alınması gereken şey, finansın piyasa ekonomisine nasıl hizmet ettiği, özellikle de çiftçiler ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal desteğe nasıl erişebilecekleridir. Tedarik sistemindeki yetenek akışının ve şehirlerdeki yüksek konut fiyatlarının önünde de engeller var, bu nedenle bu alanda reformu derinleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Resmi veriler, 2008'de yüzde 35'in biraz üzerinde olan Çin'in tüketici harcamalarının geçen yıl GSYİH büyümesine yaklaşık yüzde 60 katkıda bulunduğunu gösteriyor. Ekonomistler, eğitim ve sağlık gibi alanlarda daha iyi temel kamu hizmetleri sağlamak için daha derin reformlara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.