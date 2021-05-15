Son dakika haberleri! CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ, 2 KUZENİ VE 3 JANDARMAYI VURDU - Son Dakika

İZMİT'te, cinnet geçiren Edip Bayram (28) pompalı tüfekle babasını, annesini ve iki kuzenini vurdu. Ali Bayram evin önünde yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı. Edip Bayram olay yerine gelen jandarma ekiplerine de ateş ederken, 1 astsubay ile 2 uzman çavuş yaralandı. Yaralanan 2 kuzen ile 3 jandarma hastaneye kaldırılırken, Edip Bayram kendisini eve kapatması nedeniyle yaralanan anneye ulaşılamadı. Edip Bayram ekiplere ateş ederken, jandarma ekipleri operasyona devam ediyor.