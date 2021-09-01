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Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi - Son Dakika

Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi

01.09.2021 17:51

Trabzon'un Of ilçesinde imam Emre Göktaş ( 36), cinnet geçirerek 3 kızını silahla vurularak öldürüldü. İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası 3 kardeş, gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

Of ilçesinde Uluağaç mahallesinde yaşayan imam Emre Göktaş (36) 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darp etti. Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi.

DERE KENARINDA ÖLDÜRDÜ

Emre Göktaş, daha sonra kızları Y. Göktaş (11), H. Göktaş (8) ve E. Göktaş'ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü. Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KENDİSİNDEN SOĞUDUKLARINI BAHANE ETTİ

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Göktaş'ın ilk ifadesinde çocuklarının kendinden soğuduğunu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şahıs işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri nedeniyle bugün öğle saatlerinde Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

MAL VARLIĞINI KARDEŞİNİN ÜZERİNE GEÇİRMİŞ

Öte yandan Emre Göktaş'ın dün işlediği cinayet öncesi üzerindeki malları noterde kardeşinin üzerine geçirdiği iddia edildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Y, H ve E. Göktaş kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Çaykara ilçesine getirildi. Taşhanpazarı Mahallesi'ndeki cenazeye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, ilçe belediye başkanları, çocukların dedesi Yüksel Çakır ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede acılı aile bireyleri, çocukların ardından gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası 3 kardeş, gözyaşlarıyla aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumu, Jandarma, Trabzon, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi - Son Dakika


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