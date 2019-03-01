Son Dakika Haberleri: Cinnet Getirip Evini Ateşe Verdi

Cinnet Getirip Evini Ateşe Verdi

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde cinnet geçiren M.G. evini ateşe verdi.

Cinnet Getirip Evini Ateşe Verdi, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde cinnet geçiren M.G. evini ateşe verdi.

Selahaddin Eyyübi Mahallesinde oturan M.G., öğleden sonra bilinmeyen nedenle cinnet getirerek oturduğu evi ateşe verdi. Olayı görenlerin ihbarıyla mahalleye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahale etmesini engellemeye çalışan ve elindeki bıçakla kendisine de zarar veren M.G., polisler tarafından etkisiz hale getirilip, kelepçelenerek emniyete götürüldü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:58 Kaynak: DHA

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