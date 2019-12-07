Son Dakika Haberleri: 'Cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kişi, yakalandı
Son Dakika Güncel 'Cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kişi, yakalandı - Son Dakika

'Cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kişi, yakalandı

6 saat önce

BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 'Cinsel istismar' suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.

'Cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kişi, yakalandı, System.String[]

BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 'Cinsel istismar' suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla, E.A. Gündoğdu Mahallesi'nde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Telefon dolandırıcıları köy muhtarını dolandırdı
Mersin'e sokulmak istenilen bir kamyon köpek, geri gönderildi Galatasaray'da Luyindama ameliyat edildi Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'nın küstah sözlerine "hayalperest ideolojiler" tepkisi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 06:27:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kişi, yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]