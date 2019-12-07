'Cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kişi, yakalandı

BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 'Cinsel istismar' suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla, E.A. Gündoğdu Mahallesi'nde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.