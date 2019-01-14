Son Dakika Haberleri: Cinsel Performansta 35 Yaşına Dikkat

Cinsel Performansta 35 Yaşına Dikkat

2 saat önce

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, erkeklerin 35 yaşından sonra cinsel performansları için mutlaka check-up yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Cinsel Performansta 35 Yaşına Dikkat, System.String[]
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, erkeklerin 35 yaşından sonra cinsel performansları için mutlaka check-up yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Yaş ilerledikçe insanların cinsel hayatında bir takım sorunlar yaşanabileceğinin altını çizen Hattat Klinik'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Böyle bir kontrol hem sorunların nedenini hem de fark edilmeyen fonksiyon düşüşlerini ortaya koyar. Gençlerde sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, aşırı sigara-alkol tüketimi gibi risk faktörleri performansı olumsuz etkiliyor" dedi.

YAŞAM ŞEKLİ ÖNEMLİ

Stresli, gergin, endişeli, depresif bir ruh hali ile aşırı mükemmeliyetçi yapıya sahip erkeklerde sertleşme probleminin daha sık karşılaşıldığını aktaran Prof. Dr. Hattat, "Şeker hastalığı, kullanılan ilaçlar, kalp-damar sorunları, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, sinir sistemi rahatsızlıkları, hormonsal problemler gençlerde bu soruna yol açıyor,o yüzden kontrol şart" diye konuştu.

CHECK-UP ŞART!

Check-up sırasında hormonlara, penis damarlarına,kas tonusu ve sinirlere, prostat sağlığına ve birtakım endişelere bakıldığını belirten Prof. Dr. Hattat, "Burada önemli olan vücudunuzdaki fizyolojik değişimleri bilmeniz, doğru yaşam alışkanlıkları ve gerektiğinde hekim kontrolünde medikal tedavilerle fonksiyonlarınızı desteklemenizdir. Tansiyon, kalp, şeker, böbrek, prostat hastalarının daha da dikkatli olmaları şart. 35 yaş üzerinde düzenli olarak check-up yaptırın, metabolizma parametrelerini düzenleyin ve destek tedaviler alın. O zaman gençlik performansı uzun süre devam edecektir" ifadelerini kullandı.

35 YAŞ SONRASI NELER DEĞİŞİR?

Testosteron hormonunun 30'lu yaşlardan sonra düşmeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Hattat, 35 yaş sonrası performansta görülen değişiklikleri şöyle sıraladı:

"Özellikle vücut yağı yüksek, bel çevresi kalın erkeklerde ve yüksek stresi olanlarda bu düşüş hızlanır. Penis damarlarında hafif yaşlanma belirtileri oluşur. Diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara bu yaşlanmayı hızlandırır. İlerleyen dönemde sertleşmeyi sağlamada veya sürdürmede güçlük başlar. 40 yaş civarında prostat bezi büyümeye başlar.  İdrar yolu sıkıntıları, boşalma sorunları ve cinsel ağrı görülebilir." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:36 Kaynak: DHA

Halim Hattat, Sağlık
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