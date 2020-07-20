'Cinsel saldırı' fezlekesi düzenlenen HDP'li Çelik, partiden ihraç edildi - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan fezleke düzenlenen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Oluç, 30 Haziran tarihinde grup yönetimi olarak Merkez Disiplin Kuruluna Tuma Çelik'in fezlekesini ilettiklerini hatırlatarak, "Merkez Disiplin Kurulu'nun hızla soruşturma yaparak gereken kararı alması önerimizi yapmıştık. Merkez Disiplin Kurulu, 5 Temmuz tarihinde bize de iletti; Disiplin Yönetmeliğinin 17'nci maddesi gereği soruşturma bitene kadar tedbiren parti içindeki görevlerinden uzaklaştırma kararı aldı. Biz de bu kararı Tuma Çelik'e ilettik. 5 Temmuz tarihinden itibaren parti ile ilgili hem Meclis içinde hem de Meclis dışında herhangi bir faaliyette bulunmaması gerektiğini kendisine tebliğ ettik" dedi.

'KESİN ÇIKARMA KARARI VERDİ'

Disiplin Kurulunun çalışmasını sürdürdüğünü aktaran Oluç, "Bugün itibarıyla biraz önce, Disiplin Kurulu'nun kararı ortaya çıktı. Merkez Disiplin Kurulumuz Tuma Çelik hakkında kesin çıkarma kararı verdi. Tüzüğümüzün 58f maddesi gereği, yani 'soruşturulan kişi istifa etse bile disiplin soruşturması tamamlanıncaya ve disiplin kurulu kararı açıklanıncaya kadar istifası kabul edilmez' hükmü gereği Merkez Disiplin Kurulumuz, Tuma Çelik istifa etmesine rağmen hakkında kovuşturma yapmaya devam etti ve bugün itibarıyla kesin çıkarma kararını verdi. Gerekli işlemler yapılıyor. Bunu kamuoyu ile paylaşma gereği duyduk" ifadelerini kullandı.

'MENSUR IŞIK OLAYI DİSİPLİN KURULUNDA'

Oluç, eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen Mensur Işık ile ilgili de disiplin sürecinin devam ettiğini ifade ederek, "Mensur Işık'la ilgili olay ortaya çıkar çıkmaz grup yönetimi olarak Disiplin Kurulu'na biz gereken verileri sunduk, Disiplin Kurulu bu konuyu görüşüyor. Öyle sanıyorum ki bu hafta içinde Mensur Işık ile ilgili de Merkez Disiplin Kurulu'nun bir kararı olacaktır. Onu da sizlerle paylaşacağız" dedi.

'ÖRTBAS ETME DURUMU YOK'

Oluç, Tuma Çelik'in eyleminin örtbas edildiği iddialarıyla ilgili soru üzerine ise "Herhangi bir örtbas etme durumu yok. Kadın Meclisimiz, kadın beyanını esas alan bir çalışma yürütmektedir her alanda. Kadın Meclisi'ne ilk gelen beyanlar fezleke doğrultusunda olmadığı için Kadın Meclisi ona göre davranmıştır. Ama fezleke ortaya çıkar çıkmaz bu iddiaları gördüğümüz andan itibaren de gerekeni yaptık, grup yönetimi olarak konuyu hızlıca disipline sevk ettik. Disiplin de gereken kararı verdi" diye açıklama yaptı.

Oluç, komisyonda tavırlarının ne olacağı sorusuna ise "Bunu konuşacağız, komisyondaki arkadaşlarla yarın bir araya geleceğiz. Ama şimdiden 'şu olacaktır' diyemem. Fakat ilkesel bir tutum olacaktır. Asla ilkelerimizden taviz veren bir tutum takınmayacağız. Bunu da yarın arkadaşlarımızla konuşup öyle karar vereceğiz" diye yanıt verdi.