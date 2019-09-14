Son Dakika Haberleri: Cinsel taciz hükümlüsü eğlence mekanında yakalandı
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Cinsel taciz hükümlüsü eğlence mekanında yakalandı

1 saat önce

Bartın'da cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi eğlence mekanında yakalandı.

Cinsel taciz hükümlüsü eğlence mekanında yakalandı, System.String[]

Bartın'da cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi eğlence mekanında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 30 ekip dün gece saatlerinde, Gürgenpınarı, Terkehaliller ve Karasu köyü ile Kozcağız beldesindeki 5 eğlence mekanında uygulama yaptı.

Eğlence mekanlarında bulunanların kimlik kontrolleri yapılan uygulamada, küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. (49), yakalandı.

İ.C, jandarma ekiplerince Bartın Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Ayrıca uygulamalarda bir işletmeye sigara içilmesi, bir işletmeye ise çalışanların kimlik bildirimlerini yapmamaktan işlem yapıldı.

Jandarma, Kozcağız, Karasu, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:58 Kaynak: AA
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