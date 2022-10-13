Çip krizi Intel'i de vurdu! Binlerce çalışan işten çıkarılacak - Son Dakika
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Çip krizi Intel'i de vurdu! Binlerce çalışan işten çıkarılacak

13.10.2022 10:03
Çip krizi Intel'i de vurdu! Binlerce çalışan işten çıkarılacak

Intel, küresel çapta yaşanan çip krizi ve bilgisayar satışlarının azalması sonrası 27 Ekim'den itibaren binlerce çalışanını işten çıkaracak.

Pandeminin etkisini yitirmesi ve küresel çip tedarik sorunlarının baş göstermesi, bilgisayar satışları olumsuz yönde etkiledi.

Intel, 27 Ekim'den itibaren binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. İşten çıkarma haberleri, kişisel bilgisayarlar için işlemci talebindeki düşüş ve ABD'nin Çin'e teknoloji satışlarını kısıtlayan bir dizi yeni kararların alınmasının ardından geldi.

GELİR TAHMİNİ, ÖNGÖRÜLEN 76 MİLYAR DOLARDAN 65 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

Şirket mali verilerine göre talebin azalmasıyla Intel, 2022 için gelir tahminini yılın ilk çeyreğinde öngördüğü 76 milyar dolardan, 65 ila 68 milyar dolara düşürdü.

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