Cirque du Soleil İstanbul’da "OVO" Gösterisi

04.02.2026 12:42
Cirque du Soleil, "OVO" gösterisiyle 10 yıl sonra İstanbul'da sahne alacak. 21-24 Mayıs'ta.

Sirk topluluğu Cirque du Soleil, "OVO" adlı gösterisiyle 10 yıl aradan sonra İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, topluluk 21-24 Mayıs'ta Ülker Arena'da toplam 8 gösteri sahneleyecek.

Portekizcede "yumurta" anlamına gelen OVO, doğanın ve böceklerin ekosistemini hareket, renk ve akrobasiyle sahneye taşıyor. Doğanın gizli dünyasını yansıtan gösteri, sahne tasarımı ve akrobasi performanslarını içeriyor. Seyircileri küçük dünyalarla buluşturan yapım, yaşamı onların gözlerinden yansıtıyor.

Gösterinin kostümleri tasarımcı Liz Vandal tarafından hazırlandı. Doğadan ve böceklerin dünyasından ilham alan Vandal, Pierre Cardin gibi tasarımcıların grafik çizgileri ve geometrik formlarını da tasarımlarına yansıttı.

Hareket özgürlüğü sağlayan kumaşlar ve desenlerin kullanıldığı kostümlerdeki plise tekniği ise Japon moda tasarımcısı Issey Miyake tarafından geliştirilen tekniğin sahneye uyarlanmasıyla ortaya çıktı.

Müzikleri Berna Ceppas tarafından tasarlanan gösteride, bossa nova, samba, funk ve elektronik öğeler bir araya getiriliyor. Ceppas, bestelerini oluştururken böceklerin seslerinden ilham aldı.

Böceklerin yaşam alanlarından esinlenilerek Gringo Cardia tarafından gerçekleştirilen sahne tasarımında ise zaman zaman dev bir ormana veya mağaraya dönüşen sahnede, taban dev bir ağaç gövdesini andırıyor. Sahnede yer alan 8,5 metre büyüklüğündeki yumurta, OVO dünyasının merkezinde yer alarak hikayenin ana eksenini oluşturuyor.

Gösterinin biletleri Biletinial platformunda satışa sunuldu.

Kaynak: AA

