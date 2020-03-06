City of London, Myanmar lideri Suu Çii'nin ödülünü geri çekti - Son Dakika
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City of London, Myanmar lideri Suu Çii'nin ödülünü geri çekti

6 saat önce

Londra'nın finans merkezi City of London, Myanmar lideri Aung Sang Suu Çii'ye verilen ödülü Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri nedeniyle geri çekti.

City of London, Myanmar lideri Suu Çii'nin ödülünü geri çekti, System.String[]

Londra'nın finans merkezi City of London, Myanmar lideri Aung Sang Suu Çii'ye verilen ödülü Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri nedeniyle geri çekti.

Londra'nın tarihi merkezi ile finans bölgesinden sorumlu City of London yönetim kurulu, yapılan oylamayla, 3 yıl önce Suu Çii'ye verilen "Freedom of City" adlı ödülün iptaline karar verdi.

Kararın, Suu Çii'nin, Arakanlı Müslümanlara yönelik toplu katliam, tecavüz, evlerin yakılması gibi şiddet içeren uygulamarla suçlanan Myanmar'ı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) bizzat savunmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Daha önce de Uluslararası Af Örgütü, ABD'deki Yahudi Soykırımı Müzesi ve Oxford şehrinin de aralarında olduğu kurum ve yönetimler, Myanmar liderine verdikleri ödülleri geri çekmişti.

Ayrıca Oxford Üniversitesi, eski öğrencisi olan Suu Çii'nin portrelerini geçen eylül ayında duvarlarından indirmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Ülkedeki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırmıştı.

Gambiya, soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu

Gambiya, 11 Kasım 2019'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

Gambiya'nın mahkemeye sunduğu talepler arasında "Myanmar'ın soykırıma yönelik delilleri yok etmesinin önüne geçilmesi ve soykırımın önlenmesine yönelik aldığı tedbirlerin düzenli olarak raporlanması" yer alıyordu.

UAD, 23 Ocak'ta Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına hükmetmişti.

Myanmar, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:54 Kaynak: AA
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