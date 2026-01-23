Çivril'de Trafik Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
Çivril'de Trafik Kazası: Bir Ölü

Çivril'de Trafik Kazası: Bir Ölü
23.01.2026 10:45
Denizli'nin Çivril ilçesinde devrilen çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak devrilen çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi Uşak-Denizli karayolunun mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan Denizli istikametine seyir halinde olan 09 DA 789 plakalı çekici, sürücüsü Mehmet A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada arkadan gelen 20 PU 666 plakalı otomobil, devrilen çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Osman Ünal ve çekici sürücüsü Mehmet A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Osman Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan çekici şoförü Mehmet A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi. Osman Ünal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

