Şırnak'ta korkunç kaza: Tırın hurdaya çevirdiği kamyonetin içinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta korkunç kaza: Tırın hurdaya çevirdiği kamyonetin içinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti

19.12.2022 15:37

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tır, karşı yönden gelen kamyonete çarptı. Çarpışma sonrası tırın altında kalan kamyonette bulunan 4 kişi feci şekilde olay yerinde can verdi.

Kaza, Cizre'ye bağlı İnci Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cizre'den Silopi istikametine gitmekte olan Kadir Çapın yönetimindeki tır, karşı yönden gelmekte olan Orhan Bayram yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyoneti altına alan tır, şarampole devrildikten sonra durabildi.

4 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, kamyonette bulunan sürücü Orhan Bayram, Nurettin Üstev, Zafer Üstev ve Melik Kırmızıgül yaşamını yitirirken, Nursait Edis ile tır sürücüsü Kadir Çapın yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cizre'de feci kaza: Hurdaya dönen araç 4 kişiye mezar oldu

YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeni ile yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yol, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı. Kazada hayatını kaybeden dört kişinin cenazesi de ambulanslarla hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Cizre'de feci kaza: Hurdaya dönen araç 4 kişiye mezar oldu
Cizre'de feci kaza: Hurdaya dönen araç 4 kişiye mezar oldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Şırnak'ta TIR ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2) Şırnak'ta TIR ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2) Tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Orhan Bayram, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta korkunç kaza: Tırın hurdaya çevirdiği kamyonetin içinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:18 Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de HDP'lilerin gözaltına alındığı sırada Mithat Sancar'ın parti binasına alınmamasına tepki gösterdi: Bu ayıbı kınıyorum
15:13 Dünya Kupası, Arjantin'de coşku yarattı! İşte hafızalardan silinmeyecek şampiyonluk kutlaması
15:10 Evde düğün fotoğraflarına bakan gelin, nedimesinin eşini taciz ettiği anları görünce dehşete düştü
14:47 17 yaşındaki Cemile'nin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı! Katili müebbet hapis cezası aldı
14:31 Dünya Kupası'nda skandal kural hatası! Fransızlar konuyu FIFA'ya götürebilir
14:19 Afra Saraçoğlu yüzünden Kubilay Aka ile kavga ettiği iddia edilen Mert Ramazan Demir, olaylı geceyi anlattı: Evet, "öyle bir şey oldu
14:07 Ankara'da saldırıya uğrayan MS hastası müzisyen Mehmet Dudarık hayati tehlikeyi atlattı
14:00 Şırnak'ta korkunç kaza: Tırın hurdaya çevirdiği kamyonetin içinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti
13:21 Tuzla'da valeler arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası mermiler havada uçuştu! 7 kişinin yakalandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı
12:59 İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi kabul edilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2022 15:39:05. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta korkunç kaza: Tırın hurdaya çevirdiği kamyonetin içinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement