Cizre'de Kedi Kurtarma Operasyonu

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, damdan düşerek ayağı demir korkuluklara sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Cizre ilçesine bağlı Cudi Mahallesi Konut Sokak'ta meydana geldi. Damdan düşerek ayağı demir korkuluklara sıkışan kediyi fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolü için veteriner hekime teslim edildi.
Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,
