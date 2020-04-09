Cizre'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Öte yandan ekipler cadde ve sokaklarda karşılaştığı vatandaşları salgına karşı bilgilendirip, sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda uyardı.

Belediye ekipleri koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Orhan Doğan , Nusaybin , İdil , ve Hastane caddelerini köpüklü suyla yıkayıp dezenfekte etti.

Cizre Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.

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