Cizre'de Sağanak Yağış Yolarda Su Birikintisi Oluşturdu - Son Dakika
Cizre'de Sağanak Yağış Yolarda Su Birikintisi Oluşturdu

09.02.2026 15:59
Cizre'de yağmur suyu giderlerinin tıkanmasıyla yollar su birikintileriyle kaplandı, kurtarma çalışmaları yapıldı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde sağanak yağış sonrası yağmur suyu giderlerinin tıkanmasıyla bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yolda kalan araçlar ekiplerin müdahalesiyle kurtarılırken, yollar yeniden trafiğe açıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle yağmur suyu giderlerinin tıkanması sonucu bazı yollarda su birikintileri oluştu, araçlar mahsur kaldı.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Cizre Belediyesi İtfaiyesi ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk olarak yolda kalan araçları güvenli alanlara çekerek kurtardı. Ardından tıkanan mazgallar açılarak biriken suyun tahliyesi sağlandı. Yapılan çalışmaların ardından trafikteki aksamalar giderilirken, yetkililer yağışlı havalarda sürücülerin dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça su birikintilerinin bulunduğu güzergahları kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA

