Cizre'de Tır Dorsasına Çarpan Sürücü Yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Cizre-Nusaybin kara yolu Mehmetçik Çeşmesi mevkisinde İ.P. idaresindeki 35 AGE 982 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki tırın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
