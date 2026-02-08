Cizre\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçede "Narko Alan Uygulaması" kapsamında denetimler yapıldı.

Melaye Ciziri Parkı mevkisinde şüphe üzerine durdurdukları L.A, D.T, B.V, Y.A. ve Y.E'nin üst aramasını yapan ekipler, 0,64 gram kokain, 4,25 gram bonzai ve 3,43 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.