Cizre'de Vergi Haftası - Son Dakika
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Cizre'de Vergi Haftası

22.02.2022 17:25
Cizre'de Vergi Haftası

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Vergi Haftası dolaysıyla Malmüdürü ve Vergi Dairesi Müdürünü makamında kabul etti.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Vergi Haftası dolaysıyla Malmüdürü ve Vergi Dairesi Müdürünü makamında kabul etti.

Cizre Mal Müdürü ve Cizre Belediyesi Mali Hizmetler Müdür Vekili Mehmet Nurullah Ece ile Cizre Vergi Dairesi Müdürü Tülay Yıldız, Kaymakam Tunç'u makamında ziyaret etti.

Ece ve Yıldız, Vergi Haftası dolaysıyla düzenlenecek etkinlikler hakkında Tunç'a bilgi verdi.

Vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tunç, tüm Vergi Dairesi, Mal Müdürlüğü ve Cizre Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü personelinin Vergi Haftasını kutladı.

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Cizre Belediyesi, Vergi Haftası, Mehmet Tunç, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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