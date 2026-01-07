Cizre için Vizyon 2060 Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Cizre için Vizyon 2060 Protokolü İmzalandı

07.01.2026 17:21
OSTİM Teknik Üniversitesi ve Cizre Ticaret Odası, bölgesel kalkınma için işbirliği protokolü imzaladı.

OSTİM Teknik Üniversitesi ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odası arasında "Vizyon 2060 Cizre: Super Hub 4.0/5.0 - İleri Girişimci Ahi Vadisi Projesi" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

OSTİM Teknik Üniversitesi'nde yapılan imza törenine, OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Aydın, Rektör Prof. Dr. Murat Yülek ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım katıldı.

Burada konuşan Aydın, Türkiye'nin her karış toprağının kutsal olduğunu belirterek, "Üniversitemizin de bu konuya ciddi bir projeyle baş koymuş olması gerçekten takdire şayan. Bütün bunları, hem Cizre'nin hem ülkemizin hem de dünyanın iyiliği için görev olarak görüyoruz. ifadesini kullandı.

Rektör Yülek de Cizre'nin önemine dikkati çekerek, "Ekonomik olarak yeniden kendini keşfetmesi, bir zamanlar sahip olduğu önemi ekonomik olarak yeniden üretmesi için üniversitemizle ortak çalışma olacak. İnşallah bugünkü imzadan sonra ortaya sonuçlar da çıkar." dedi.

Yıldırım da Cizre'ye verilen desteği sonuna kadar hissettiklerini bildirerek, "OSTİM Teknik Üniversitesi ile yapacağımız projeyle, Cizre'nin lojistik kabiliyetinin açığa çıkarılması, genç nüfusumuzun istihdama yönlendirilmesi ve bununla beraber ülkemizin cari açığının kapatılması için uğraş vereceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, "Vizyon 2060 Cizre: Super Hub 4.0/5.0 - İleri Girişimci Ahi Vadisi Projesi"ne ilişkin işbirliği protokolü, Yülek ve Yıldırım tarafından imzalandı.

Protokolle, bölgesel kalkınma için ileri girişimcilik, yenilikçilik, üretim, istihdam ve sürdürülebilir kalkınmayı bütüncül biçimde ele alan, gençler, kadınlar ve girişimciler için yeni fırsat alanları oluşturmayı hedefleyen, Türkiye'nin stratejik kalkınma vizyonuna katkı sunacak örnek bir model oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA

