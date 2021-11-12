Cizre Kaymakamı Tunç, çalışmaları inceledi - Son Dakika

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Konak Mahallesi Dicle Nehri knarında yapılacak olan Millet Bahçesindeki çalışmaları inceledi.

Kaymakam Tunç, Millet Bahçesinin sahil dolgu çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İsmail Ebul- iz El Cezeri Bilim ve Sanat Merkezinde de incelemelerde bulunan Tunç'a, merkeze bulunan cihazlar hakkında Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Murat Işıkoğlu bilgi verdi.

Bu arada, Cizre Emniyet Müdürlüğünün Çocuk ve Gençlerin Sosyal Koruma ve Destek Programı (COGEP) kapsamında geliştirilen "Umuda Açan Nergiz Çiçekleri" projesi kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine fidan dikildi.