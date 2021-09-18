Cizre Kaymakamı Tunç, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, esnaf ziyaretinde bulundu.

Orhan Doğan Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Tunç, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Elektrik çalışmalarından dolayı bordür, temizlik ve kötü görüntülerin giderilmesi noktasında esnafın talebini dinleyen Tunç, sorunun giderilmesi için talimat verdi.

Tunç, yaşanılabilir bir ilçe için çok çalışacaklarını belirterek, vatandaşların memnuniyetinin her şeyden önce geldiğini kaydetti.