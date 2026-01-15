CK Enerji'ye Büyük Düşünce Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CK Enerji'ye Büyük Düşünce Ödülü

CK Enerji\'ye Büyük Düşünce Ödülü
15.01.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CK Enerji, CKXperience Projesi ile CX Awards Turkey 2026'da ödül kazandı, dijital dönüşümünü tescilledi.

CK Enerji, dijital müşteri deneyimini uçtan uca ele alan 'CKXperience Projesi' ile CX Awards Turkey 2026 kapsamında 'Büyük Düşünce Ödülü'ne layık görüldü. CK Enerji, bu ödülle müşteri odaklı yaklaşımını ve dijital dönüşüm vizyonunu tescillediğini belirtti.

CK Enerji, Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı müşteri deneyimi ödül programı olan CX Awards Turkey 2026 kapsamında, 'Dijital Müşteri Deneyimi' kategorisinde 'CKXperience Projesi' ile 'Büyük Düşünce Ödülü'nün sahibi oldu. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen CX Awards Turkey'in ödül töreni, 14 Ocak Çarşamba günü geniş katılımla gerçekleştirildi. Nice Medya organizasyonuyla düzenlenen programda, alanında uzman ve bağımsız jüri üyeleri tarafından değerlendirilen 61 projeden 25'i ödüle layık görüldü.

Proje, müşteri geri bildirimlerini merkeze alan yapısı, dijital temas noktalarındaki deneyimi iyileştiren çözümleri ve veriye dayalı yönetim yaklaşımıyla öne çıkıyor. Törende ödülü CK Enerji Regülasyon Stratejileri ve Müşteri İletişimi Grup Direktörü Fidan Öztürk teslim alırken, CK Enerji Müşteri Deneyimi ve Çağrı Merkezi Kıdemli Müdürü Resul Baysu da projenin sahne sunumunu gerçekleştirdi.

'YENİ BİR DÖNEM BAŞLATAN, VERİ ODAKLI VE BÜTÜNLEŞİK BİR DÖNÜŞÜM PROJESİ'

'CKXperience Projesi'nin, müşteri deneyimi yönetimini uçtan uca birleştiren bir dijital mimari olarak tasarlandığını belirten CK Enerji Regülasyon Stratejileri ve Müşteri İletişimi Grup Direktörü Fidan Öztürk, şunları söyledi:

"CKXperience, CK Enerji'nin müşteri deneyimi yönetiminde yeni bir dönem başlatan, veri odaklı ve bütünleşik bir dönüşüm projesidir. Dağınık veri kaynaklarının tek bir platformda toplanması, NLP ile analiz edilmesi ve gerçek zamanlı aksiyon mekanizmalarının devreye alınması sayesinde müşteri deneyimi yönetimi hem hız hem de doğruluk açısından önemli ölçüde güçlenmiştir. Aldığımız bu ödül, müşteri deneyimini merkeze alan dönüşüm yolculuğumuzun doğru yönde ilerlediğini ve hayata geçirdiğimiz çalışmaların takdir edildiğini göstermesi açısından büyük değer taşıyor."

CK Enerji, Büyük Düşünce Ödülü alan CKXperience Projesi ile müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmeyi, geri bildirimleri anlık olarak analiz ederek süreçlerine hızlı şekilde yansıtmayı hedefliyor. Dijitalleşme ve veri odaklı yaklaşım sayesinde müşteri temas noktalarındaki deneyimi sürekli iyileştiren CK Enerji, müşteri geri bildirimlerini doğru, hızlı ve bütüncül bir şekilde yönetiyor.

Kaynak: DHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CK Enerji'ye Büyük Düşünce Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Edson Alvarez’e ülkesinden talip çıktı Anında cevap verdi Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi
Hamam kültürüne teknolojik dönüşüm: Robot tellaklar geliyor Hamam kültürüne teknolojik dönüşüm: Robot tellaklar geliyor
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada

17:00
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:36
Nahçıvan’da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:07:12. #7.11#
SON DAKİKA: CK Enerji'ye Büyük Düşünce Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.