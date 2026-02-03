Clinton Çifti Epstein Soruşturmasında İfade Verecek

ESKİ ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton'ın, Jeffrey Epstein soruşturmasında ifade vereceği bildirildi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton, ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein soruşturmasına dair 3 milyonu aşkın belgeyi kamuoyuna sunmasının ardından Temsilciler Meclisi'nde ifade vermeyi kabul etti.

Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bill Clinton ile Hillary Clinton'ın iyi niyetle müzakere ettiğini belirterek, ikilinin Epstein ile ilgili Kongre'de yürütülen soruşturma kapsamında ifade vereceğini kaydetti.