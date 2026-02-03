Clintonlar, Epstein Soruşturmasında İfade Verecek - Son Dakika
Clintonlar, Epstein Soruşturmasında İfade Verecek

03.02.2026 10:37
Bill ve Hillary Clinton, Epstein soruşturmasında ifade vermeyi kabul etti. Kongre'yi küçümseme suçlaması olabilir.

(ANKARA) - Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD Temsilciler Meclisi'nde Epstein soruşturması kapsamında ifade vermeyi kabul etti. Clintonların yarın Temsilciler Meclisi'nde daha önce ifade vermeyi reddettikleri gerekçesiyle "Kongre'yi küçümseme" suçlamasıyla yargıya sevk edilmesinin oylanması planlanıyordu.

Bill ve Hillary Clinton, cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein'e ilişkin Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade vermeyi kabul etti.

Clintonlar, uzun zamandır komitenin kendilerine gönderdiği celplere uymayacaklarını net bir şekilde ifade edip, bu celplerin siyasi motivasyonlu, geçersiz ve hukuken bağlayıcı olmadığını savunuyordu.

Ancak komitedeki bazı Demokrat üyelerin de Cumhuriyetçilerle birlikte oy kullanarak Clintonlar hakkında cezai nitelikte "Kongre'yi küçümseme suçlaması" yönünde tavsiye kararı alınmasına destek vermesi, sürecin seyrini değiştirdi. Bu adım, Clintonların Adalet Bakanlığı'na yargılanmak üzere sevk edilmesine giden yolda bir ilk aşama olarak değerlendirildi. ABD Temsilciler Meclisi'nin,"Kongre'yi küçümseme" suçlamasıyla, Clintonları yargıya sevk etmek üzere yarın oylama yapması öngörülüyordu. Bu gelişmenin ardından Clintonlar geri adım attı ve ifade vermeyi kabul etti.

Clintonların avukatları tarafından dün akşam Komite Başkanı James Comer'a gönderilen bir e-postada, müvekkillerinin "taraflarca karşılıklı olarak uygun görülecek tarihlerde ifade vermeye hazır oldukları" belirtildi.

Eski Başkan Bill Clinton, Epstein'ı tanıdığını ve 2002-2003 yıllarında Epstein'a ait özel uçakla dört uluslararası seyahat yaptığını ancak Epstein'ın özel adasına hiç gitmediğini ve yaklaşık 20 yıl önce onunla tüm bağlarını kopardığını söylüyor. Hillary Clinton ise Epstein ile hiç görüşmediğini ya da konuşmadığını belirtiyor. Cumhuriyetçiler, Clintonların Epstein ve işbirlikçisi olarak hüküm giymiş Ghislaine Maxwell ile ilişkilerinin kapsamının ve bu ilişkilerin siyasi nüfuzlarına etki edip etmediğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini savunuyor. Bazı Demokratlar ise Hillary Clinton'ın soruşturmaya dahil edilmesininin siyasi motivasyonlu olduğunu söylüyor.

Kaynak: ANKA

