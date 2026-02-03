Clintonlar Epstein Soruşturmasında İfade Verecek - Son Dakika
Politika

Clintonlar Epstein Soruşturmasında İfade Verecek

03.02.2026 10:59
Bill ve Hillary Clinton, Jeffrey Epstein davasında ifade vermeyi kabul etti. Tarihler belirsiz.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in karıştığı suçlara ilişkin Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeyi kabul etti.

ABD'de Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in karıştığı suçlara ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Daha önce ifade vermeyi reddeden eski Başkan Bill Clinton ile eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kongre'nin ifade çağrısı ve yaptırım tehdidinin ardından ifade vermeyi kabul etti.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Başkanı Kentucky'li Cumhuriyetçi James Comer yaptığı açıklamada, Clintonların şartları kabul ettiklerini, ancak "bu şartların yine de netlikten yoksun olduğunu ve ifade alma tarihleri için herhangi bir tarih sunmadıklarını" söyledi. Comer, "Şartları kabul ettiklerini söylemelerinin tek nedeni, Temsilciler Meclisi'nin saygısızlık sürecini ilerletmiş olmasıdır. Kabul ettikleri şartları netleştireceğim ve ardından komite üyelerimle bir sonraki adımları görüşeceğim" dedi.

Bill Clinton'ın sözcüsü Angel Urena ise Comer açıklamalarına cevap vererek, Clintonların "iyi niyetle müzakere ettiğini" ve Comer'ın ise "etmediğini" söyledi. Urena, "Bildiklerini yemin altında size söylediler, ama sizin umurunuzda değil," diye yazdı Urea. "Ancak eski Başkan ve eski Dışişleri Bakanı orada olacak. Herkes için geçerli olacak bir emsal oluşturmayı dört gözle bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Bill Clinton ile Hillary Clinton'ın ne zaman ve nerede ifade vereceği henüz netleşmedi.

Yayımlanan belgelerde Trump'ın ismi de yer almıştı

ABD Adalet Bakanlığı, Cuma günü Epstein ile ilgili 3,5 milyondan fazla sayfadan oluşan belgeler yayımlamıştı. Dosyalar arasında yaklaşık 3 milyon sayfa döküman, 2 binin üzerinde video ve 180 bin civarında fotoğraf kamuoyuna servi edilmişti. Yayımlanan materyallerin büyük bir kısmı karartılmıştı. Paylaşılan belgelerde ABD Başkanı Trump'ın ismi yüzlerce defa geçmiş, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de zührevi hastalığa yakalandığına ilişkin iddialar yer almıştı. Ünlü milyarder iş insanı Elon Musk da belgelerde yer alan isimlerden biriydi.

Belgelerde "Dük" lakaplı biri de yer aldı

Cuma günü yayınlanan belgelerde ayrıca İngiliz Kraliyet ailesinin Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle prens ve dük unvanları elinden alınan Andrew Mountbatten-Windsor olduğuna inanılan "Dük" lakaplı birinin Epstein'den 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırılma teklifi aldığı ortaya çıkmıştı. Epstein ve "Dük" lakaplı kişi arasındaki e-posta yazışmalarda ikilinin Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği yemeyi konuştukları ve bir mesajda Epstein'in Dük'ü 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırma teklifinde bulunduğu dikkat çekmişti.

Epstein davası

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanmıştı. Epstein'in tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar ettiği açıklanmıştı. Fuhuş ağı oluşturarak kız çocuklarına tuzak kuran Epstein'in oyuncular, siyasetçiler gibi dünyaca ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti. - WASHINGTON

